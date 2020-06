Planos de saúde serão obrigados a cobrir testes sorológicos para Covid-19

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (29), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu o teste sorológico para o novo coronavírus na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e passa a valer imediatamente.

A mudança era ensaiada desde março pelo Ministério da Saúde. Com isso, o exame deve ser feito sem custo extra para o paciente, dentro do plano, desde que um médico passe a requisição.

Até agora, os planos estavam obrigados a cobrir apenas o exame PCR, que é exame considerado padrão para diagnóstico da Covid-19. Ele utiliza técnicas para detectar se o vírus da Covid-19 está presente no corpo. Já o exame de sorologia é capaz de detectar os níveis de anticorpos IgM e IgG ou IgA e IgG no sangue, de forma que o resultado diz se a pessoa já teve contato com o vírus da Covid-19 e o sistema imunológico produziu anticorpos contra a doença.

Segundo a ANS, o procedimento de cobertura obrigatória atinge planos da categoria ambulatorial, hospitalar e referência, contanto que o paciente tenha apresentado sintomas de quadro gripal, como febre, tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória, ou de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que inclui oxigenação baixa do sangue e coloração azulada em lábios e rosto