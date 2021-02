PM prende dupla acusada de roubos a farmácia e quiosque no Pirajussara

Direto da redação*

A Polícia Militar prendeu na noite desta terça-feira (2) dois homens acusados de roubar uma farmácia e um quiosque na Estrada Kizaemon Takeuti, na região do Pirajuçara, em Taboão da Serra.

Câmeras de segurança da farmácia mostram um rapaz entrando no estabelecimento. Ele saca à arma (que era falsa) a funcionária do caixa e anuncia o assalto, levando todo dinheiro. Em seguida eles teriam roubado um quiosque que fica na avenida.

Acionada, a PM conseguiu encontrar o veículo com os acusados e iniciou a perseguição. Na abordagem, um dos bandidos tentou correr, mas foi capturado pelos policiais.

Durante averiguação no veículo da dupla, a PM encontrou cerca de cinco quilos de maconha escondida em um pneu, que estava no porta-malas, e seria levada a Guarulhos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.

*com informações do G1