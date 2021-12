PM realiza entrega de presentes para crianças internadas no P.S Santo Onofre em Taboão

Por Samara Matos, na redação

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar de Taboão da Serra realizaram a entrega de 200 brinquedos para aproximadamente 130 crianças internadas e passando por atendimento médico no Pronto Socorro Infantil Taboão da Serra, na noite do dia 25 de dezembro. Além dos brinquedos, as crianças ganharam uniformes do time Barcelona.

A iniciativa dos policiais militares ocorre há 7 anos e é realizado no dia das crianças, agora também foi implementada na noite de natal.