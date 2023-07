Podcast Na Redação: Dores podem ser curadas com fisioterapia avançada, afirma Elaine Soares

Direto da Redação

O Podcast Na Redação entrevistou nesta quinta-feira (20) a fisioterapeuta Elaine Soares, proprietária da Corpore Pilates & Fisioterapia Avançada, localizada no Edifício Metropolitan, no Jardim Helena, em Taboão da Serra. A conversa girou em torno de como a fisioterapia avançada e o pilates têm resolvido problemas crônicos de dores nas pessoas.

Para a fisioterapeuta, muitas pessoas ficam com dores permanentes porque muitos profissionais não detectam a causa e ponto exato que está o problema. Por isso, ela explica que na primeira sessão, de avaliação, ela faz o diagnóstico completo.

“Tudo começa com uma boa avaliação. É assertiva e passo a passo. É um trabalho investigativo e com testes de mobilidades. E somando, consigo chegar a causa. Muitas vezes está na cervical. […] O meu objetivo é tirar a dor do paciente”, explica Elaine Soares.

Uma das dicas que ela dá a todas as pessoas é “para que se movimente” com a prática de atividade física, além de bom sono e alimentação. “Parecem coisas bombinhas que no dia a dia fazem diferença”.

A entrevista completa você assiste abaixo: