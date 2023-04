Direto da Redação

O convidado desta quinta-feira (27) no “Podcast Na Redação” é Felipe Mr. Pet, especialista no adestramento de cães. Ele tem um canal nas redes sociais onde compartilha técnicas com cachorros ferozes. Ele vai dar dicas e explicar porque é importante o adestrar os animais.

PODCAST NA REDAÇÃO com Felipe Mr. Pet

Dia: 27 de abril (quinta-feira)

Horário: 20h

Transmissão: Podcast Na Redação – Felipe Mr. Pet – #12