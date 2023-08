Direto da Redação

Com quase 10 anos de funcionamento, o Senac Taboão da Serra foi tema do Podcast Na Redação de quinta-feira (24). As convidadas foram a gerente Ana Cristina Celentano e a coordenadora de negócios educacionais Alessandra Mercante.

Durante a live, elas falaram da história da unidade e dos cursos com bolsas de estudo de 100% para a maioria dos inscritos. A grande novidade é o Ensino Médio Técnico em Informática.

A entrevista completa você assiste abaixo: