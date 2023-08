Podcast Na Redação: O futuro da advocacia e um balanço da atual diretoria da OAB Taboão da Serra

Os convidados do Podcast Na Redação do dia 10 foram os advogados Moacir Tertulino da Silva (Presidente da subseção da OAB Taboão da Serra), Bianca Bononi (Vice-presidente) e Sandro Komatsu (Presidente da Comissão de Prerrogativas).

Véspera do Dia do Advogado, celebrado no dia 11, eles fizeram um balanço da atual gestão e o presidente anunciou que não vai disputar a reeleição em 2024. Também falaram das experiências e dificuldades da carreira e – de que forma – as novas tecnologias têm moldados os novos advogados.

Assista a entrevista completa abaixo: