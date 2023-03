PodCast Na Redação: Professor Allan Rangel dá dicas de como usar o ChatGPT no dia a dia

Direto da Redação

Durante mais de duas horas, o professor Allan Rangel da Geolan Tecnologia participou do “PodCast Na Redação” para explicar sobre a evolução da inteligência artificial, em especial, o – já popular – ChatGPT. O outro convidado foi Ronaldo Clemente da XPoint Soluções, empresas na área de software.

Os dois especialistas em tecnologia mostraram como fazem o uso diário do ChatGPT, que tem agilizado a execução do trabalho. Rangel explicou que o ChatGPT é um modelo de linguagem natural desenvolvido pela OpenAI, que é capaz de conversar com as pessoas de maneira muito similar a como um ser humano faria.

Então, se você perdeu a Live, sem problemas, pois você pode assistir em no canal da TV Taboão em Foco no Youtube. A certeza é que a conversa entre Allan Rangel, Ronaldo Clemente e Allan dos Reis rolou de forma descontraída.

Assista e veja com uma nova perspectiva sobre o futuro da inteligência artificial e o poder da linguagem natural.