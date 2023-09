Direto da Redação

A secretária de cultura de Taboão da Serra, Nil Félix participou do Podcast Na Redação na quinta-feira, dia 31 de agosto. No cargo desde março deste ano, Nil falou das ações que marcaram sua gestão neste tempo. Do desafio em fazer a Paixão de Cristo assim que assumiu a Bienal do Livro, que movimento a literatura da região.

Nil Félix também falou da Lei Paulo Gustavo para fomentar os artistas da cidade e das pretensões eleitorais em 2024. Veja a entrevista completa abaixo: