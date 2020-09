Podemos confirma Aprígio candidato a prefeito de Taboão da Serra; Buscarini é o vice

Por Allan dos Reis, no Jardim Maria Rosa

O deputado estadual Aprígio foi confirmado pelo Podemos como candidato a prefeito de Taboão da Serra nas eleições municipais deste ano durante convenção realizada no fim da tarde de sábado (12). O candidato a vice é Vicente Buscarini (PSD).

A convenção aconteceu no estacionamento do Centro Empresarial Vida Nova e teve a presença de Renata Abreu, presidente do Podemos, e Gilberto Nascimento, do PSC. A coligação tem ainda o Patriotas.

“Estou pedindo uma oportunidade para administrar essa cidade como eu administro a minha casa e minha empresa. Quero no fim do meu governo que vocês digam, valeu a pena te eleger”, discursou Aprígio.

Ele voltou a repetir as críticas ao prefeito Fernando Fernandes (PSDB), mesmo dizendo que “se propôs a não falar o nome do prefeito [na convenção] e se era bom ou ruim”. E pediu uma “campanha séria” e que se for eleito vai fazer um “governo sério, nunca rouba e não deixar ninguém roubar”.