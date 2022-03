Polícia apreende segundo adolescente acusado de participação em morte no Jd. Clementino

Direto da redação

Nesta terça-feira (8) policias da equipe “A” do 2°DP de Taboão da Serra apreenderam no jardim Mitsutani, em São Paulo mais um suspeito de estar envolvido na morte do Levylson Victor de 19 anos assassinado na rua Eugênio Botelho, no Jardim Clementino, em Taboão da Serra. O acusado é o segundo menor de idade envolvido no crime a ser apreendido.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado de 17 anos tem várias passagens pela Fundação Casa acusado de roubo. E ao confessar o crime, ele afirmou que pratica roubos na região.

Em suma, no dia 23 de fevereiro a polícia civil apreendeu o outro rapaz que tem 16 anos e foi acusado de atirar contra a vítima. Ele confessou o crime. Já o acusado aprendido nesta terça confirmou que pilotava a moto.