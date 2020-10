Polícia Civil de Taboão da Serra prende casal com 29,5 kg de drogas

Do site da Polícia Civil de SP

Policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Taboão da Serra (Demacro), na manhã desta segunda-feira (19), prenderam uma mulher e um homem por tráfico de drogas, no Capão Redondo, extremo sul da Capital.

As investigações apontaram que um imóvel localizado na Rua Rocha Medrano, estava sendo usado para armazenamento de grande quantidade de drogas.

Munidos de mandados de busca e apreensão, os policiais iniciaram as atuações de campo de polícia judiciária e conseguiram chegar até o local-alvo.

No imóvel prenderam o casal e, após as devidas vistorias, conseguiram apreender 23 tijolos de maconha e 5 sacos com cocaína. Também foram apreendidos celulares, 1 balança de precisão e anotações com a contabilidade do tráfico.

A droga pesou cerca de 29,5 kg. O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.