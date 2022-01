De acordo com a Polícia Civil, uma denúncia anônima levou as equipes ao local. No endereço indicado, encontraram uma oficina de costura e alguns quartos. Havia também sujeira e alimentos estocados de maneira irregular.

As vítimas, que tinham entre 12 e 53 anos, contaram que vieram da Bolívia para trabalhar. No entanto, assim que chegaram foram expostos a condições excessivas de trabalho, como uma jornada das 7h às 22h, sem horário de almoço adequado. O caso foi registrado como redução a condição análoga à de escravo e agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pelo 1º DP do município.