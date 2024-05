Polícia do Paraná apreende drogas e armas canadenses que iriam para Itapecerica da Serra

Policiais rodoviários federais interceptaram um carregamento ilegal de armas e drogas que chegaria a Itapecerica da Serra. O flagrante ocorreu na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A ação resultou na apreensão de seis fuzis calibre 5,56 mm de fabricação canadense, 8,3 kg de pasta base de cocaína e 7,5 kg de cloridrato de cocaína. O caso foi registrado na última sexta-feira (3).

Os itens ilícitos estavam escondidos no compartimento de carga de um caminhão frigorífico, junto com uma pequena quantidade de pamonha e pizza. O motorista do veículo, um homem de 48 anos, desobedeceu à ordem de parada dos policiais em frente ao posto da PRF, mas foi interceptado alguns quilômetros à frente.