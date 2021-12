Polícia encontra caminhoneiro que foi sequestrado e levado para cativeiro em Taboão da Serra

“Eles me pegaram na Marginal e direcionaram para Raposo Tavares, onde me colocaram em outro carro e me levaram para Taboão e depois para o mato, já era madrugada. Me soltaram na Régis. Dá medo porque eles estavam armados. Só pensa na família e o medo de morrer é a toda hora”, contou.

O caminhão foi localizado atolado no meio do mato, por causa do peso da carga. Os quatro suspeitos do sequestro ainda não foram encontrados e a polícia segue investigando o caso.