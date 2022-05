Polícia fecha Bingo clandestino no Centro de Osasco

Direto da redação

Na noite desta segunda (23), policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano localizaram um local que funcionava como jogos de azar.

A ação aconteceu depois de informações de que na Rua Antônio Bernardo Coutinho em Osasco, funcionava um bingo clandestino. Com bases nas informações, as equipes se deslocaram para o local e foram constatadas diversas pessoas sentadas com cartelas nas mãos e uma pessoa narrando os números.