Polícia Militar abre concurso para 220 alunos-oficiais em São Paulo

Por Samara Matos, na redação

A Polícia Militar abriu concurso para preencher 220 vagas de alunos-oficiais para atuar em unidades da PM em todo Estado de São Paulo. As inscrições terminam às 23h59 do dia 20 de janeiro. Os cadastros deverão ser realizados, exclusivamente, pelo site da Vunesp, sob taxa de R$ 130.

Para inscrição e posse é preciso ser brasileiro; ter entre 17 e 30 anos, exceto para o candidato já pertencente aos quadros da Polícia Militar paulista; e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55m e os homens, de 1,60 m.

O futuro policial deve ter concluído o Ensino Médio e passar em todas as etapas do concurso, dentro do número de vagas. Os candidatos serão avaliados em prova escrita, com questões objetivas, e redação. Serão submetidos à avaliação de condicionamento físico, exames de saúde e psicológico, além de passar por um processo de investigação social e análise de documentos e títulos.

A remuneração inicial do aluno-oficial é de R$ 3.310,13, incluindo o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade. O aluno oficial da Polícia Militar tem como atribuição principal a gestão e comando da tropa, bem como a busca de soluções para os variados problemas pertinentes às atividades jurídicas e administrativas de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva.