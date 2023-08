Polícia prende “Anão” líder de quadrilha especializada em roubo em Taboão da Serra

Direto da redação

Na sexta-feira (28), o líder de uma quadrilha que atuava no roubo de residências conhecido por “Anão”, foi preso no município de Taboão da Serra.

De acordo com a Polícia Civil (PC-SP), o homem chamado Rodrigo, de 25 anos, é suspeito de envolvimento na morte de um policial militar aposentado, de 54 anos.

Segundo as autoridades, “Anão” já tinha um mandado de prisão temporária expedido em abril deste ano, durante as investigações.

A Polícia explica que a quadrilha chefiada por Rodrigo age de maneira violenta, agredindo as vítimas para roubar as casas e o dinheiro das contas bancárias.Conforme informações da PC-SP, a equipe também conseguiu prender outros oito suspeitos de integrar o grupo criminoso, após a captura do líder.