Poupatempo de Taboão da Serra reabre na quarta (2) com atendimentos agendados

Por Samara Matos, na redação

Fechado desde março por causa da pandemia da covid-19, o Poupatempo de Taboão da Serra volta a realizar atendimento presencial a partir desta quarta-feira (2). Nesta primeira etapa como medida de prevenção ao covid-19, a reabertura acontece de forma gradual, comportando apenas 30% da capacidade de atendimento. O uso de máscaras de proteção é obrigatório.

Quem precisar de atendimento deve fazer agendamento no portal (www.poupatempo.sp.gov.br) ou no aplicativo Poupatempo Digital. O acesso às unidades é permitido para quem tem horário agendado e a presença de acompanhantes é autorizada somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

A prioridade é prestar serviços que exijam atendimento presencial, como a expedição de RG e a primeira emissão da carteira nacional de habilitação, em que são necessárias a coleta biométrica e a ida ao posto. Os demais serviços continuam sendo realizados de forma remota.

A Prodesp, empresa de tecnologia do governo de São Paulo que administra o Poupatempo, afirma que serão adotadas medidas de controle de acesso, distanciamento social e higienização.

Serviço:

Poupatempo Taboão da Serra

Endereço: Estrada Kizaemon Takeuti, 2425 – Pq. São Joaquim

Telefone: 0800 772 3633

Canais de atendimento:

— Portal: www.poupatempo.sp.gov.br;— Atendimento eletrônico: Agendamento e informações sobre serviços agendados, 24 horas por dia, 7 dias por semana: de telefone fixo: (11) 4135-9700 – Capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 – demais municípios do estado de SP, de celular: (11) 4135-9700 – todos os municípios do Estado de SP