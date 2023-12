Poupatempo Taboão da Serra recebe van de serviços da Sabesp até dia 15 de dezembro

Por Samara Matos, na redação

A van da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) está em Taboão da Serra para atender os munícipes até dia 15 de dezembro. A unidade móvel está estacionada em frente ao Poupatempo de Taboão da Serra e oferece serviços rápidos à população, especialmente parcelamento e negociação de débitos, além de opções como segunda via de contas, parcelamento, informe de pagamento e pedidos de restabelecimento e religação de água.

Os serviços ficam à disposição de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h, por ordem de chegada.

O Poupatempo também oferece atendimento presencial diário para outros serviços da Sabesp, como atualização cadastral, atestados e informações da conta. Nestes casos, o agendamento prévio pelos canais digitais é obrigatório e totalmente gratuito.

Nas plataformas eletrônicas são mais de 265 opções online, no portal (poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, chamado P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974. O Poupatempo oferece serviços eletrônicos como renovação de CNH, pesquisa de débitos e pontos na CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais, entre outros.

Serviço

Poupatempo Taboão da Serra

Estrada Kizaemon Takeuti, 2425 – Pq. São Joaquim, Taboão da Serra

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h