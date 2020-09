PP e PRTB realizam convenção e confirmam chapa: Dr. Ronaldo Dias (esq.) e Raquel do Proerd

Por Allan dos Reis, na redação

Em convenção realizada no fim da manhã desta segunda-feira, dia 31 de agosto, o Partido Progressista (PP) e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) oficializaram as pré-candidaturas a prefeito do dentista Ronaldo Dias e da policial militar Raquel do Proerd como vice. O primeiro turno da eleição acontece no dia 15 de novembro. A convenção aconteceu em frente ao consultório de Dias, na Estrada Kizaemon Takeuti, na região do Jardim Clementino.

“Tive o prazer de realizar a convenção ao meio-dia, num dia atípico, segunda-feira. Foi um ato administrativo, mas vieram muitas pessoas. Já os outros [pré-candidatos] vão gastar uma fortuna [nas convenções]”, afirma Dias.

Sobre a escolha da candidata a vice, a policial militar Raquel Cristina, ele diz. “Ela corrobora com a nossa prioridade, que é a segurança pública. Não que as outras áreas não sejam. E ela faz um trabalho maravilhoso”, reforça.

Dr. Ronaldo Dias discursa em frente a farmácia durante convenção do PP e PRTB. (Foto: Divulgação)

Os partidos políticos têm até o dia 16 de setembro para realizar suas convenções para escolha dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, além da chapa de vereadores.