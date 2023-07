Praça Nicola Vivilechio recebe Feira de Adoção PeTS neste sábado (29) em Taboão da Serra

Direto da redação

Neste sábado, 29/07, acontecerá mais uma Feira de Adoção PeTS, promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Taboão da Serra em parceria com a entidade de proteção animal Adote Taboão. A feira com cães e gatos será das 10h às 16h, na Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bontempo,

“A Feira de Adoção PeTS é uma oportunidade para cães e gatos que vivem no CCZ Municipal encontrarem um lar e tutores que estejam dispostos a amar e cuidar deles. Todos os animais são dóceis, estão castrados, vacinados, vermifugados e a maioria já é adulto”, afirma o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Para adotar um animal, é necessário ter 21 anos ou mais e passar por entrevista para entendimento das responsabilidades como tutor. Também é preciso apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.

A pessoa que pretende adotar gatos, precisa levar caixa de transporte e a residência também deve ser telada, sem contato com a rua, não tendo como o felino escapar.

Já quem tem intenção de adotar um cachorro tem que levar coleira e guia, e precisa que o apartamento seja telado ou casa sem quintal compartilhado e sem acesso a rua, não tendo como o animal fugir.

“Todos os cachorros ou gatos merecem encontrar um lar com alguém que dê amor, carinho, comida e proteção. Participe da feira adotando um animalzinho que hoje está no CCZ ou indicando para que outras pessoas possam adotar”, afirma o prefeito Aprígio.

Considerando a Feira de Adoção PeTS visa encontrar lares para cães e gatos do CCZ municipal, a Prefeitura de Taboão da Serra orienta a população a não levar animais para serem deixados para adoção no evento.

Doe para o CCZ

O CCZ aceita doações de ração, vermífugo, antipulgas, petiscos, sachês, cobertores, potes e entre outros itens. O CCZ está localizado na Rua Victor Campisi, 250, no Parque Industrial das Oliveiras. Para mais informações entre em contato pelo telefone: (11) 4786-3287.

Serviço:

Feira de Adoção Pets

Sábado, 29/07, das 10h às 16h

Local: Praça Nicola Vivilechio, Jardim Bontempo