Pré-candidata: Ely Santos reúne mais de 1,5 mil lideranças em Embu das Artes

As principais lideranças politicas de Embu das Artes participaram do encontro promovido no espaço Só Alegria, na noite de segunda-feira (18), em apoio a pré-candidata a deputada federal Ely Santos e ao pré-candidato a deputado estadual Pastor Marco Roberto.

O prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, o vice-prefeito Hugo Prado, além do presidente da Câmara Municipal Renato Oliveira, vereadores e secretários municipais também marcaram presença e reafirmaram o apoio a Ely e Marco Roberto.

Durante o evento, foram apresentadas em primeira mão algumas propostas para a população embuense, com destaque para luta pela construção do Hospital Geral de Embu das Artes e a alça de ligação entre as Rodovias Régis Bittencourt e Raposo Tavares, por meio do “Corredor Empresarial”, abrindo a possibilidade da chegada de novas empresas e geração de empregos.

Ely Santos relembrou o trabalho realizado em Brasília e principalmente do volume de recursos enviados a Embu das Artes e aos demais municípios da região. “Com muito trabalho, muita luta, em apenas 4 meses, conseguimos indicar mais de R$ 11 milhões para a nossa região e aprovamos diversas Leis que farão a diferença na vida do nosso povo”.

Pastor Marco Roberto falou da gratidão de fazer parte deste projeto e da parceria e liderança do prefeito Ney Santos. “Muito me orgulha caminhar junto com a nossa sempre deputada federal Ely Santos e do meu amigo e mentor, prefeito Ney Santos, um líder que nos orgulha por seu trabalho incansável em defesa principalmente da população que mais precisa”.

Muito emocionado, Ney Santos destacou sua satisfação de ter hoje dois pré-candidatos nascidos e criados em Embu das Artes, com grande potencial de serem eleitos e de trazerem o tão sonhado hospital geral para Embu das Artes.

“Ver essas milhares de lideranças reunidas em uma segunda-feira fria apoiando o nosso projeto e os nossos pré-candidatos, aumenta muito a nossa responsabilidade. Embu das Artes precisa de representantes que tenham compromisso com a população e não com partido A ou B ou bandeira ideológica. A Ely Santos em Brasília o Pastor Marco Roberto na Alesp estarão ao nosso lado fazendo muito mais em prol da nossa querida população”, afirmou o prefeito Ney Santos.