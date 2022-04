Pré-candidato a deputado estadual, Eduardo Nóbrega é a aposta do Podemos na região

Por Allan dos Reis, na redação

Secretário de Manutenção na gestão Aprígio, Eduardo Nóbrega assinou sua ficha de filiação no Podemos na última sexta-feira (1) e é a grande aposta do partido na região sudoeste na disputa do cargo de deputado estadual.

Nóbrega se afastou do cargo no fim de março para disputar a eleição em outubro deste ano.

“Quero agradecer o Eduardo Nóbrega, que até hoje fez um belo trabalho e administrou certinho a Secretaria de Manutenção. Está se afastando para concorrer uma cadeira de deputado estadual. Quero te desejar boa sorte e dizer que Taboão da Serra está precisando de uma pessoa de garra e que deseja entrar e fazer a diferença [na Alesp]”, diz o prefeito Aprígio.

Ao site SP Repórter, o pré-candidato comentou sobre a disputa. “Todas as vezes que fui às urnas, a população me acolheu e tive votações expressivas. Até hoje, 6033 votos para vereador [em 2016], a maior votação da cidade. Quase 32 mil votos para prefeito [em 2020]”, diz Nóbrega.

E completa. “Tenho certeza que o povo de Taboão, Embu, Itapecerica, Juquitiba, São Lourenço e Embu-Guaçu vão reconhecer também e nos levar até a Alesp. É a esperança para mudança e que os benefícios e políticas públicas do Governo do Estado possam chegar até o povo desta região”, diz.

BOM DE VOTO

Eduardo Nóbrega tem a seu favor, além dos serviços prestados a Taboão da Serra, o fato dele ser “bom de voto”. Nas três eleições que disputou, sempre surpreendeu.

A sua estreia foi nas eleições de 2012, quando foi o vereador mais bem votado daquela legislatura com 4.130 votos.

Já em 2016, superou todas as expectativas e se tornou o vereador mais bem votado da história de Taboão da Serra, conquistando 6.033 votos.

Na última eleição, em 2020, apesar de ter ficado em terceiro lugar, sua votação foi expressiva, ultrapassando a marca de 31 mil votos, e seu apoio ao – então candidato – Aprígio foi decisivo para vitória no segundo turno.

Com esse histórico, seu nome ganhou força para disputar o cargo de deputado estadual e é a esperança do governo Aprígio para ter na Alesp um representante com tamanha proximidade.