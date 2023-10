Prefeito Aprígio acelera transformação digital com lançamento dos sistemas “Aprova Taboão” e “Mapa de Viabilidade”

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra avança nos investimentos em tecnologia para facilitar a vida dos taboanenses e contribui com as boas práticas ambientais. Na próxima terça-feira, 24/10, através do site https://atende.ts.sp.gov.br novos sistemas digitais estarão disponíveis: “Aprova Taboão” e “Mapa de Viabilidade “.

Em um ambiente 100% online, o Aprova Taboão disponibilizará inicialmente os serviços de análise de projetos, fiscalização de obras e licenciamento ambiental.

Já o Mapa de Viabilidade substituirá a antiga Certidão de Uso de Solo, facilitando os interessados em comprar um imóvel ou comércio que poderão fazer consultas como, por exemplo, o que o zoneamento possibilita no local e os parâmetros de ocupação deste lote.

Para o prefeito Aprígio os novos lançamentos confirmam que Taboão da Serra segue com uma gestão inovadora, inteligente e que preza pela celeridade. “Desde o início do nosso mandato implantamos o site Atende Online e seguimos avançando para que os nossos munícipes sejam beneficiados para resolver suas demandas pela internet, sem precisar sair de casa ou do trabalho. Investir em tecnologia é garantir além da agilidade, que a nossa cidade evolua na sustentabilidade, reduzindo as impressões e os custos para os nossos contribuintes”, destacou.

O secretário Nílcio Regueira Dias (Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente), ressalta que o município acelera a transformação digital. “Todo o processo visa dar transparência e maior eficiência nas análises técnicas diminuindo o tempo de análise, melhorando a comunicação entre o proprietário, o responsável técnico e a equipe técnica da prefeitura, sem contar a redução de custos em impressão e plotagens, contribuindo assim com as boas práticas ambientais”, afirmou.

O responsável pela pasta destaca também que esta será mais uma ação da atual gestão que vai eliminar a tramitação de papel da administração pública, passando a aderir processos digitais para melhorar o atendimento à população, poupar tempo, aumentar a produtividade, ter controle, rastreabilidade e segurança nas informações.

O Aprova Taboão e o Mapa de Viabilidade serão realizados com uso da plataforma 1Doc, especialista em processos de atendimento, comunicação e gestão documental para órgãos públicos. Por meio de uma plataforma de processos digitais, a empresa leva serviços mais eficientes e transparentes para entidades de todos os portes, em todos o Brasil, está presente em centenas de prefeituras e beneficia ¼ dos brasileiros com a sua plataforma.

Serviço:

Novos sistemas online: Aprova Taboão e Mapa de Viabilidade

Disponíveis a partir de 24/10

Site: https://atende.ts.sp.gov.br