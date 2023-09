Prefeito Aprígio cumpre índices de gestão em 2021 e tem contas aprovadas pelo TCE-SP

Direto da Redação

As contas da Prefeitura de Taboão da Serra de 2021, primeiro ano de gestão Aprígio, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) nesta terça-feira (12). O conselheiro Antonio Roque Citadini seguiu o parecer do Ministério Público de Contas e votou pela aprovação.

Aprígio destaca que seu primeiro ano à frente da Prefeitura foi desafiador, especialmente porque enfrentou o agravamento da pandemia.

“A aprovação das contas da Prefeitura referentes ao ano de 2021 pelo Tribunal de Contas é resultado de um trabalho dedicado e transparente realizado por nossa administração, priorizando o bom uso dos recursos públicos e mantendo um compromisso firme com a responsabilidade fiscal”, diz Aprígio.

E completa. “2021 foi desafiador, com a persistência da pandemia de Covid-19. Mesmo diante dessas dificuldades, nossa gestão alcançou resultados notáveis, destacando-se em áreas cruciais como Saúde, Educação e Finanças. É importante lembrar que assumimos a prefeitura com uma herança de mais de 400 milhões em dívidas da gestão anterior, mas isso não nos impediu de avançar”, diz.

Ao votar, Citadini disse. “Todos os índices cumpridos, a casa fala (vota) favoravelmente, e meu voto também é pela aprovação das contas com parecer favorável”.