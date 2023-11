Prefeito Aprígio entrega 2º Ecoponto de Taboão da Serra neste sábado (2)

Direto da PMTS

O Governo Aprígio inaugura neste sábado, 02/12, às 10h, o 2ª Ecoponto de Taboão da Serra, mais um avanço na política ambiental. Localizado na Estrada das Olarias, 980, no Jardim Triângulo (ao lado da EMEF Machado de Assis), o equipamento funcionará de segunda a sábado, das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Neste primeiro momento, o Ecoponto da na região do Jardim Trianon e Guaciara estará aberto para o recebimento de restos de reforma e construções domésticas (entulho), além de objetos em desuso, como móveis e eletrodomésticos velhos. Cada morador poderá destinar por dia, o equivalente a 20 sacos de entulho.

Este é o segundo Ecoponto a ser inaugurado pela Prefeitura de Taboão da Serra. O primeiro equipamento foi entregue em março deste ano, no Jardim Irapuã.

“Este é mais um avanço na política ambiental da nossa cidade, pois estamos enfrentando a questão do descarte irregular com muita seriedade e ações efetivas. Investir na instalação do Ecoponto é pensar no futuro, querer uma cidade limpa, organizada, sustentável e que propõe soluções para os desafios urbanos”, destaca o prefeito Aprígio.

Serviço:

Inauguração do 2ª Ecoponto Municipal de Taboão da Serra

Data: Sábado, 02/12, às 10h

Local: Estrada das Olarias, 980, Jardim Triângulo

(Ao lado da EMEF Machado de Assis

Região do Jd. Trianon/Guaciara