Prefeito Aprígio entrega quadra poliesportiva do Jardim Saporito reformulada com emenda impositiva

Por Allan dos Reis, no Jardim Saporito

O prefeito Aprígio entregou no sábado (11) a quadra poliesportiva do Jardim Saporito, que passou por reformulação completa com novo piso para prática de esportes, alambrado, cobertura com telhas metálicas, reforma dos vestiários, entre outras benfeitorias. A obra foi custeada com emenda impositiva.

“O vereador Enfermeiro Rodney [autor da emenda] sempre cobrou a melhoria desta quadra, que não tinha condições de uso”, diz o prefeito Aprígio, que citou outras melhorias da sua gestão na área do esporte. “Estamos reconstruindo essas obras porque estavam abandonadas e precisavam ser reconstruídas como estamos fazendo”, completa.

A quadra poliesportiva é batizada de Maria dos Anjos Vieira – “Dona dos Anjos”, em homenagem à ex-moradora do bairro. Ela está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, no Jardim Saporito, junto ao Fundo Social de Solidariedade e a Fábrica de Talentos da Prefeitura de Taboão da Serra.