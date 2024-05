Prefeito Aprígio inaugura UBS do Parque Laguna com diversas especialidades e capacidade para atender até 10 mil pessoas

Por Allan dos Reis, no Parque Laguna / Foto Capa: PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugurou neste sábado (4) a Unidade Básica de Saúde do Parque Laguna. Essa é a 14ª UBS do município, que tem 20 km², mais de 270 mil habitantes. O imóvel onde ela vai funcionar é alugado e fica na Rua Ida Romussi Gasparinetti, nº 381 e foi todo adaptado pela gestão municipal.

A UBS do Parque Laguna terá as seguintes especialidades: ginecologia, pediatria, clínica geral, odontologia, psicologia, psiquiatria, nutrição e outras especialidades comuns nas unidades.

“Essa UBS é muito importante para os moradores desta região porque eles esperam há mais de 50 anos. A cidade cresceu, o Laguna cresceu e por isso a UBS é necessária”, afirma o prefeito Aprígio.

Atualmente, os moradores da região do Parque Laguna são atendidos nas UBS que ficam no Jardim América e Parque Pinheiros, que são distantes e o transporte é precário. A previsão é que sejam atendidas até 10 mil famílias da região.

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega participou da cerimônia de inauguração da UBS e falou dos avanços do governo. “A UBS prometida por tantos, foi obra do Aprígio”, resumiu.

OBRA JUDICIALIZADA

A poucos metros da nova UBS, a obra onde seria construído o equipamento público está paralisada desde 2021 porque a área pertence à CDHU, órgão do Governo do Estado, e a falta de dezenas de colunas e vigas, que colocam em risco a segurança da UBS. A construção foi iniciada pela gestão Fernando Fernandes.

“Até por ordem judicial, seguramente, ela vai ser demolida. Os peritos recomendam demolir e construir uma nova unidade porque fica mais barato. E a propriedade [da área] não é da Prefeitura. Eu não teria coragem de fazer obra pública em terreno particular. A CDHU até hoje não passou à propriedade e já recomendou à Prefeitura demolir, limpar o terreno e entregar limpo”, afirma Aprígio.

SEM DIREITO A FALA

Apesar de prestigiar a inauguração da nova UBS, o presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso, não teve direito a fala, como é de praxe nas inaugurações municipais.

“Desrespeitaram a fala do presidente do poder legislativo. A gente gostaria de reforçar a importância da nova unidade e também parabenizar a luta da vereadora Érica Franquini por essa conquista”, diz Dr. André.

Questionado, o prefeito Aprígio respondeu. “Se eu soubesse que estava preocupado, teria dado a fala para ele, apesar de não fazer mais parte da base do governo [na Câmara]. Foi um descuido do nosso cerimonial”, afirma.

A poucos metros do local, a vereadora Érica fazia uma ação social e conversava com moradores, destacando os ganhos com a nova UBS, que ela reforça ser “provisória”.