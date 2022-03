Prefeito Aprígio inicia entrega dos tablets para professores da Rede Municipal na Emef Cecília Meireles

Por Samara Matos, na redação

Na última quarta-feira (23), o prefeito de Taboão da Serra, Aprígio (Podemos), em conjunto com a secretária de Educação Dirce Takano entregaram 41 tablets para os professores na Emef Cecília Meireles, em Taboão da Serra. Ao todo a rede de ensino recebeu cerca de 1600 tablets. O equipamento é do educador e servirá como uma das ferramentas de trabalho dos professores.

O prefeito acompanhou a entrega e afirmou que Taboão sai na frente quando o assunto é tecnologia e qualificação de ensino

“Hoje o mundo mudo. A tecnologia realmente precisa ser implantada em todas as atividades e a educação é o onde precisa mais desse investimento. Os professores precisam ser qualificados e preparados para essa nova era digital. E Taboão da Serra está saindo na frente com esses novos equipamentos e com a qualificação de professores” afirma Aprígio.

De acordo com a secretária de Educação, Dirce Takano, Taboão da Serra já é o município com maior quantidade e qualidade de equipamento no ensino público.

“Os tablets foram pensados exatamente pelo momento que vivemos hoje. Durante dois anos, os professores ficaram no trabalho remoto e tiveram que investir em equipamentos digitais para as aulas. Nos sabemos da importância de adquiri esses equipamentos. Por isso, nessa gestão nos estamos melhorando a qualidade de internet em cada sala de aula para que o professor possa utilizar o tablet como uma das ferramentas de trabalho. Tudo isso para ter um trabalho de qualidade na rede de ensino. Taboão já é um município com maior quantidade e qualidade de equipamentos no ensino público do Brasil” diz DirceTakano.