Prefeito Aprígio lança o “Desenrola Taboão” para ajudar população aderir ao programa de renegociação de dívidas do Governo Federal

Os munícipes de Taboão da Serra contam com um novo serviço da Prefeitura, o Desenrola Taboão, que tem como objetivo auxiliar a população com orientação para aderir ao programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, do Governo Federal. As pessoas interessadas em participar devem procurar uma das unidades do Acesso Digital, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), para mais informações.

O anuncio do Desenrola Taboão foi feito pelo prefeito Aprígio no sábado, 09/12, durante a última edição de 2023 da ação social Prefeitura no Seu Bairro, realizada na EMEF Dr. Anísio Dias do Reis, no Jardim Saint Moritz.

“O Desenrola Taboão disponibiliza assistência e esclarecimentos aos moradores para aderir ao programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil. Se você deseja quitar suas dívidas, mas encontra dificuldades no sistema gov.br, conte conosco para ajudar. Procure o Acesso Digital e sabia como deixar as finanças em dia”, destaca o prefeito Aprígio.

O secretário de Assistência Social e Cidadania, Wagner Eckstein, reforça que a pasta está à disposição para auxiliar os moradores. “Ter acesso às informações claras, precisas e saber como participar dos programas e serviços que estão disponíveis, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, é um direito de todo cidadão. Por isto, o Governo Aprígio teve a iniciativa de propor o Desenrola Taboão, para que os munícipes consigam acessar seus direitos, e a Secretaria de Assistência Social está aqui fazer essa ponte”, declara.

Serviço:

Acesso Digital – Direito Social

Unidade 1

Avenida Doutor José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

(11) 4788-5880

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Unidade 2

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

(11) 4771-6228

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

Unidade 3

Rua Brazilina Beu, 55, Vila Indiana

(11) 4245-3295

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h