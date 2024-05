Prefeito Aprígio vai ter mais R$ 130 milhões para obras em Taboão do Novo PAC do Governo Federal

Por Renata Gomes, da PMTS

Na quarta-feira, dia 08/05, representantes políticos de Taboão da Serra participaram de um anúncio histórico em Brasília: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, revelou os municípios selecionados para o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Entre os escolhidos, destaca-se Taboão da Serra, que receberá investimento de mais de R$ 130 milhões.

O prefeito Aprígio, o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega, a primeira–dama e vereadora Luiza Aprígio, juntamente com os secretários municipais Arnoldo Landiva (Comunicação), Nílcio Regueira Dias (Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente) e Júnior Eckstein (Administração e Tecnologia), estiveram presentes no evento realizado na capital federal.

“Estou muito feliz com a notícia de que nossa querida cidade foi selecionada pelo Governo Federal para receber um grande e histórico investimento, anunciado hoje pelo presidente Lula, totalizando mais de R$ 130 milhões. Esses recursos serão direcionados para a criação de um Parque no Jardim São Judas, a reurbanização das favelas e a importante tarefa de conter encostas, visando à preservação de vidas.Com essas obras em andamento, não apenas valorizaremos nossa cidade, mas também proporcionaremos melhoria na qualidade de vida de todos os taboanenses”, declarou o prefeito Aprígio.

“O que mais me impressiona nesses R$ 130 milhões é a continuidade do trabalho iniciado pelo governo do prefeito Aprígio no desassoreamento dos córregos e na minimização dos impactos das enchentes em Taboão da Serra. Agora, contemplamos mais R$ 25 milhões para investimentos em encostas. Por isso, o prefeito Aprígio está à frente, pensando na população e cuidando do nosso povo, além de promover a integração e a sustentabilidade ambiental. Mais de R$ 100 milhões serão destinados para um grande Parque, que vai transformar a região do Jardim São Judas. Quero parabenizar a deputada federal Renata Abreu e o prefeito Aprígio, por essa visão progressista e comprometida com o bem-estar de todos os cidadãos”, ressaltou o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega.

“Estamos radiantes com essa excelente notícia sobre o grande investimento que beneficiará o Jardim São Judas e outros bairros de Taboão da Serra. A regularização das moradias e a criação de um parque são iniciativas essenciais que nossa população merece. Lazer é saúde e é fundamental para melhorar a qualidade de vida. Esta é uma conquista histórica para Taboão da Serra e nos enche de esperança de continuar reconstruindo nossa cidade”, comemorou a vereadora e primeira dama Luzia Aprígio.

Os recursos serão direcionados para múltiplos projetos que visam aprimorar a infraestrutura e a qualidade de vida da população taboanense. Dentre os principais empreendimentos, será construído um Parque Central, espaço digno para garantir mais lazer e saúde.

Além disso, parte dos recursos será destinada aos programas de Regularização Fundiária, um passo essencial para garantir segurança jurídica e social aos moradores da cidade. A Reurbanização de Favelas também será contemplada, buscando melhorar as condições de habitação e promover a inclusão social.

Outro ponto crucial abordado nos investimentos é a contenção de encostas, visando mitigar os riscos associados a deslizamentos e garantir a segurança em áreas de vulnerabilidade.

Sobre o Novo PAC Seleções

O Novo PAC Seleções vai investir R$ 18,3 bilhões para melhoria da qualidade de vida nas cidades e no campo. Estados e municípios participaram ativamente do processo e receberão recursos para a construção de 6.050 equipamentos e obras.

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou, nesta quarta-feira, dia 8 de maio, o resultado de cinco modalidades do Novo PAC Seleções, dos eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes.

As cinco modalidades são executadas pelos Ministério das Cidades e somam R$ 18,3 bilhões em investimentos: Abastecimento de Água – Rural; Periferia Viva – Urbanização de Favelas; Prevenção a Desastres Naturais: Contenção de Encostas; Regularização Fundiária; e Renovação de Frota.

No total, 532 municípios foram contemplados, dos 26 estados e Distrito Federal, beneficiando a população com estruturas e equipamentos que ampliam os direitos.