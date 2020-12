Prefeito eleito, Aprígio revela “equipe de transição”, mas evita confirmar nomes dos futuros secretários

Por Allan dos Reis, no Jardim Maria Rosa

Eleito prefeito de Taboão da Serra com 67.853 votos, Aprígio concedeu nesta quinta-feira (3) sua primeira entrevista coletiva aos veículos de imprensa da região. Ele voltou a reafirmar seus compromissos de campanha, mas evitou antecipar quem serão as pessoas que vão compor seu governo.

O primeiro sinal está na equipe de transição, nomeada por Aprígio, e que vai buscar informações junto ao governo Fernando Fernandes. É provável que a maioria deles sejam confirmados secretários a partir do ano que vem.

Foram nomeados Antonio Rodrigues do Nascimento (ex-secretário de assuntos jurídicos no governo Evilásio Farias); Eduardo Nóbrega (atual vereador e candidato a prefeito em 2020); José Alberto Tarifa (ex-secretário de saúde em Taboão da Serra, no governo Evilásio Farias, e de Embu das Artes, no governo Ney Santos); Matheus Barbosa de Almeida Mota (advogado) e Wagner Luiz Eckstein Júnior (advogado e coordenador de campanha de Aprígio em 2020).

“Estamos fazendo uma transição bem pacífica. É o que gente quer fazer, apesar de que o prefeito ainda não permitiu a gente entrar na Prefeitura. […] A gente sabe que a Prefeitura, hoje, falta muita coisa, é deficitária, mas imagino que o prefeito vai usar o bom senso e deixar a Prefeitura com condição da gente funcionar quando a gente receber a Prefeitura”, diz Aprígio.

PEDE PRA SAIR

Em tom mais crítico, o candidato a vice-prefeito eleito Buscarini mandou que os atuais livres nomeados peçam demissão ainda na atual gestão, que termina no dia 31 de dezembro. “Não espera a gente chegar para ser exonerado”, pediu.

Ele também disse que os eleitores que votaram nulo, cerca 13 mil pessoas no 2º turno, não tem direito de reclamar da nova gestão. O voto nulo foi defendido por Professora Najara (Psol), candidata a prefeita do Psol, e Professor Moreira (PDT), candidato a vice-prefeito na chapa com Dr. Eduardo Nóbrega (MDB).

MAIS DOIS VOTOS

Um dos primeiros desafios de Aprígio será conquistar o apoio de mais dois vereadores para chegar a sete e “eleger” o próximo presidente da Câmara de Taboão da Serra. Ele afirmou que tenta atrair pelos menos dois – dos oito – vereadores eleitos na oposição para “fazer o presidente”.

ALESP

Assim que for diplomado com prefeito eleito pela Justiça Eleitoral, Aprígio terá que renunciar ao cargo de deputado estadual, dando vaga ao seu suplemente, que é da região de Limeira, interior de São Paulo.

Com isso, a atual primeira-dama e deputada Analice Fernandes (PSDB) volta a ser a única representante da região na Alesp. “Não vou precisar da amizade, que nunca tive, da deputada Analice. Tenho amigos lá que vão poder me ajudar mais do que a Analice”, resumiu ao ser questionado da futura relação.