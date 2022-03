Prefeito Ney Santos entrega Complexo Educacional Valdelice Prass totalmente reformado

Da PMETEA

No sábado, 26/3, a Prefeitura de Embu das Artes entregou a reforma completa do Complexo Educacional Valdelice Prass, no Parque Pirajuçara. A reforma abrangeu o Centro Cultural do Pq. Pirajuçara, o Ginásio Poliesportivo Valdelice e a escola municipal Valdelice A. Medeiros Prass, e agora conta com espaços totalmente renovados para oferecer o que há de melhor para a formação das crianças da cidade. Essa é uma das 39 escolas municipais reformadas no maior programa de investimentos já visto no município.

“Embu das Artes deixou de ser uma cidade do interior para se tornar uma das maiores cidades do Estado. Nós governamos com amor e com carinho sempre pensando na transformação e na quantidade de investimento que precisamos fazer para que a cidade seja cada vez melhor”, falou o prefeito Ney Santos durante o evento.

Estiveram presentes os vereadores Gilson Oliveira, Betinho, Dedé, Lúcio Costa, Aline Santos, Abel, Gerson Olegário e o presidente da Câmara Municipal, Renato Oliveira.

Os secretários Pedro Angelo (Educação), Daniel Bogalho (Obras), Carlos Noia (Cultura), Francisco Carlos (Mobilidade Urbana), Samuel Brasil (Desenvolvimento Social), André Luiz (EmbuPrev), José Roberto (Indústria e Comércio), Marcelo Pessoa (Gestão de Pessoas), Evandro Sartori (Serviços Urbanos), Adelço Buhrer (Fazenda), Aniello Parzialle (Pró-Habitação), Gustavo Arenzon (Segurança Pública), Nelson Pedroso (Governo), Marco Roberto (Chefia de Gabinete), Jones Donizetti (Tecnologia e Comunicação), Raul Bueno (Planejamento), Luiz Calderoni (Esportes e Lazer), Rosana Almeida (Turismo) e Walter Ribeiro (Meio Ambiente) estiveram presentes à entrega.