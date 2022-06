Prefeito Ney Santos tem contas de 2018 aprovadas pela Câmara

Por Allan dos Reis, na redação

A Câmara de Embu das Artes derrubou parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado e aprovou as contas de 2018 da Prefeitura na gestão Ney Santos (Republicanos). O único a votar contra foi o vereador Abidan Henrique (PSB) em sessão realizada nesta quarta-feira (8)

Em seu parecer favorável, o vereador Betinho Souza (PSD) reforçou que pontos citados pelo TC foram corrigidos pela atual administração e por isso defendeu a aprovação das contas.

“Opino que seja rejeitado o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Opinando [assim] pela rejeição do parecer deste tribunal com a devida aprovação das contas da Prefeitura de Embu das Artes, referente a 2018. […] Alguns dos apontamentos do Tribunal de Contas nós já regularizamos”, diz Souza.