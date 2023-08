Prefeitura de Embu das Artes abre processo seletivo para contratação de professores

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes divulgou a abertura de um novo Processo Seletivo para professores que tenham nível superior. São 17 vagas para professores mais cadastro reserva em diferentes disciplinas. As inscrições vão até às 16h do dia 16 de agosto, e devem ser feitas no site do Inepam. A taxa de inscrição é no valor de R$ 69.