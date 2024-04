Prefeitura de Embu das Artes e Corinthians selecionam jogadores de futebol para categorias de base

Direto da Prefeitura de Embu das Artes

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Embu das Artes, em parceria com o Sport Club Corinthians Paulista, realizará uma avaliação gratuita (peneira) de jogadores de futebol para compor as equipes das categorias de base do clube alvinegro (sub: 9, 11, 13 e 15). Com avaliadores oficiais do Timão, a iniciativa tem o objetivo de dar uma oportunidade aos jovens do município com potencial para tornarem-se atletas.

Na 1ª etapa, serão selecionados 25 candidatos para cada categoria, que posteriormente serão reavaliados em uma 2ª fase, no dia 25 de abril. As peneiras ocorrerão no campo do Dom José (rua Lorena, s/nº, Jd. Dom José, Embu das Artes).

(1) PARA PARTICIPAR, INSCREVA-SE PREENCHENDO O FORMULÁRIO CORRESPONDENTE À CATEGORIA ABAIXO:

SUB-9 – CLIQUE AQUI

SUB-11 – CLIQUE AQUI



SUB-13 – CLIQUE AQUI



SUB-15 – CLIQUE AQUI



(2) SERÁ OBRIGATÓRIO LEVAR NA AVALIAÇÃO:

– Documento de identidade

– Acompanhante (pais ou responsável)

– Atestado médico atualizado (de responsabilidade do candidato)

– Chuteira society, meião, calção e camisa (será vetado o uso de camisas de times de futebol)

P.S.: A autorização dos pais ou do responsável será preenchida no formulário on-line ou à mão no próprio dia.

(3) 1ª ETAPA – DATAS DAS AVALIAÇÕES:

15/4 – 8h às 12h

Sub-9 (nascidos 2015/2016)

15/4 – 13h às 17h

Sub-11 (nascidos 2013/2014)



16/4 – 8h às 12h

Sub-13 (nascidos 2011/2012)

18/4 – 8h às 17h

Sub-15 (nascidos 2009/2010)

(4) 2ª ETAPA – DATA DA AVALIAÇÃO:

25/4 – 8h às 17h