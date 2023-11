Prefeitura de Embu das Artes reabre Concurso Público com 267 vagas

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes está reabrindo as inscrições para o Concurso Público, organizado pelo Inepam, com o propósito de preencher 267 vagas e formar um cadastro reserva. As oportunidades abrangem candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Vagas Disponíveis Concurso Embu das Artes

As vagas deste certame contemplam diversos cargos, tais como Agente de Saúde Ambiental, Agente Municipal, Oficial de Manutenção (Encanador, Marceneiro, Serralheiro), Agente de Transporte e Trânsito, Almoxarife, Assistente Técnico Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal, Eletricista, Fiscal, Mecânico, Motorista, Operador de Máquina, Secretário de Escola, Técnico de Enfermagem, Técnico de Saúde Bucal, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Tecnologia da Informação, Topógrafo, Analista de Gestão Documental, Analista de Meio Ambiente, Analista Jurídico, Arquiteto, Assistente Social, Bibliotecário, Cirurgião Dentista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Elétrico, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico em diversas especialidades, Nutricionista, Procurador, Professor, Psicólogo, Psicopedagogo, Técnico Desportivo, Terapeuta Ocupacional, Auxiliar Educacional, entre outros.

Os profissionais contratados deverão cumprir uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando de R$ 1.562,69 a R$ 19.947,11. Para alguns professores, a carga horária pode variar de 120 a 200 horas. Aqueles que receberão por plantão terão um valor de R$ 107,70 por hora-plantão.

Inscrição e Seleção Concurso Embu das Artes

Os interessados agora têm o período de 13 de novembro, a partir das 7h, até 14 de novembro de 2023, às 16h, para realizar suas inscrições por meio do site da organizadora. A validação da inscrição ocorrerá mediante o pagamento de taxa, que varia de R$ 29,00 a R$ 69,00.

A avaliação dos candidatos se dará por meio de prova objetiva, programada para os dias 3 e 10 de dezembro de 2023, conforme cada cargo. Para determinadas posições, também haverá prova prática, prova de títulos e/ou dissertativa.

Vigência

O Concurso Público terá uma validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, por igual período, uma única vez, a contar da data de homologação.