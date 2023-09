Prefeitura de Embu das Artes reabre inscrições até 1º de setembro em processo seletivo para professores

Direto da redação

No estado de São Paulo, a Prefeitura de Embu das Artes por meio da Secretaria Municipal de Educação divulga a reabertura do Processo Seletivo que tem como objetivo a contratação de profissionais que tenham nível superior.

De acordo com o documento (reabertura das inscrições), os interessados podem agora de inscrever a partir das 10h do dia 22 de agosto de 2023 até as 16h do dia 1º de setembro de 2023, exclusivamente via internet por meio do site do Inepam, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 69,00. Outras datas do cronograma também foram alteradas.

Sobre as oportunidades

De acordo com o edital, serão preenchidas 17 vagas além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os cargos de Professor de Educação Básica I – Pedagogo (3); Professor de Educação Básica II – Artes (5); Professor de Educação Básica II – Ciências Naturais; Professor de Educação Básica II – Educação Física (1); Professor de Educação Básica II – Espanhol (6); Professor de Educação Básica II – Filosofia; Professor de Educação Básica II – Geografia; Professor de Educação Básica II – História (2); Professor de Educação Básica II – Inglês; Professor de Educação Básica II – Matemática e Professor de Educação Básica II – Português.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de até 70 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 23,44 por hora aula.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de ensino superior em graduação – licenciatura na respectiva área, bem como ter registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva prevista para ser realizada no dia 17 de setembro de 2023, com início às 9h para o 1º período e a partir das 14h para o 2º período, horário em que serão fechados os portões.

Dito isto, o conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.