Prefeitura de Embu das Artes suspende vistoria do transporte escolar até o retorno de aulas presenciais

Direto da redação, com informações da Prefeitura de Embu das Artes

A Prefeitura de Embu das Artes suspendeu a convocação dos transportadores escolares para vistoria veicular e, quando for definida uma data para o retorno às aulas, será feita a convocação para serem realizadas as vistorias do primeiro semestre.



Embu das Artes possui, aproximadamente, 460 transportadores escolares cadastrados, que levam e trazem, diariamente, quase 9.000 estudantes da rede municipal de ensino de suas casas às escolas. Todos esses veículos passam por vistorias semestrais, visando manter a segurança e o conforto de seus passageiros.

Para obter mais informações, entre em contato com a Diretoria de Transporte Público de Embu das Artes – DTP pelo telefone (11) 4785-3640, de segunda a sexta, das 8h às 17h.