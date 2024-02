As inscrições para o Concurso Público estão abertas no período de 21 de fevereiro até 25 de março, no site www.avancasp.org.br.

As vagas são para Guarda Civil Municipal – 3ª Classe, com vencimento base de R$ 2.084,22 + 40% de risco de vida.

Confira aqui o Edital do Concurso.