Prefeitura de Itapecerica da Serra abre inscrições para o Casamento Comunitário 2024

Direto da redação

Os interessados devem procurar a sede da Secretaria (Casarão da Melhor Idade “60+” – Avenida Eduardo Roberto Daher, 1285) para realizar o cadastro entre os dias 08 de janeiro a 02 de fevereiro.

Todo o processo será sem custo aos noivos, desde a documentação no cartório, assim como a concretização e celebração da festa coletiva.

Para participar é necessário residir em Itapecerica da Serra por no mínimo um ano, comprovar que o casal tenha no máximo três salários mínimos de renda mensal (total), ter idade mínima de 18 anos e estar inscrito no Cadastro Único e apresentar cópias dos documentos: RG; CPF; Certidão de Nascimento atualizada (90 dias); Comprovante de Endereço e Carteira de Trabalho Digital.

Mais informações: 4165-1682.