Prefeitura de Itapecerica da Serra vai abrir inscrições para Bolsas de Estudo em janeiro

Do site da PMIS

A Prefeitura de Itapecerica da Serra abrirá a partir do dia 18 de janeiro as inscrições para concessão de Bolsas de Estudo 2022, para alunos matriculados regularmente em estabelecimentos de Ensino Superior. Os interessados terão até o dia 31 de janeiro para realizar a solicitação. Será necessário preencher o Requerimento que estará disponível neste Site Oficial da Prefeitura de Itapecerica da Serra, entregar os Documentos e realizar o pagamento da taxa no Protocolo Central do Complexo Administrativo, localizado na Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1135, Centro de Itapecerica da Serra, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Os selecionados poderão ser contemplados com bolsas integrais ou parciais, dependendo do valor da mensalidade. Caso seja acima de um salário mínimo, o aluno terá direito à bolsa parcial, tendo ele de arcar com parte dos custos da faculdade. Mensalidades de um salário mínimo ou menos darão direito à bolsa integral.