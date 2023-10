Prefeitura de Juquitiba anuncia Concurso Público com 35 vagas

Direto da redação

No estado de São Paulo, a Prefeitura de Juquitiba anunciou a abertura de um novo Concurso Público com o intuito de contratar e formar um cadastro reserva de profissionais com nível superior em licenciatura plena.

Ao todo, são 35 oportunidades distribuídas nos seguintes cargos: Coordenador Pedagógico Escolar (14 vagas); Diretor de Escola (11 vagas); Professor de Educação Básica II – Educação Física (6 vagas); Professor de Educação Básica II – Geografia (1 vaga); Professor de Educação Básica II – Inglês (1 vaga); e Supervisor de Ensino (2 vagas).

Os profissionais selecionados receberão remunerações que variam de R$ 1.989,24 a R$ 6.188,77 por mês, com carga horária semanal entre 18 e 40 horas.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem atender aos requisitos de escolaridade exigidos, além de possuir registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, e outros critérios mencionados no edital.

Os interessados devem se inscrever no período de 13 de outubro de 2023 a 13 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet no site da Avança SP, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 50,00 a R$ 70,00.

O processo de classificação dos candidatos compreenderá uma prova objetiva programada para o dia 7 de janeiro de 2024, juntamente com uma prova de títulos. O conteúdo programático incluirá questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e específicos.

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, a partir da homologação do resultado final, com a possibilidade de prorrogação por igual período.