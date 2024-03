Prefeitura de Juquitiba lança concurso com 113 vagas para todos os níveis

Direto da redação

As oportunidades são para cargos como Agente de Limpeza Urbana, Auxiliar de Serviços Gerais, Coletor de Resíduos, Conservador de Vias Públicas, Servente de Limpeza, Agente de Desenvolvimento Escolar, Agente de Fiscalização de Trânsito, Analista de Tecnologia da Informação, Auxiliar Administrativo, entre outros, abrangendo profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

A Prefeitura de Juquitiba, localizada no Estado de São Paulo, anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, visando ao preenchimento de 113 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Esta é uma excelente oportunidade para profissionais que buscam estabilidade no serviço público em diversas áreas de atuação.

VEJA O EDITAL

Saiba como se candidatar

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de abril, exclusivamente pelo site do Avança SP, organizador do certame. Para a efetivação da inscrição, é necessário o pagamento de uma taxa que varia entre R$ 60 e R$ 90.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e avaliação de títulos, previstas para acontecer a partir do dia 19 de maio. A prova objetiva abordará questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos relacionados ao cargo desejado.

É importante ressaltar que o concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da administração pública e conforme especificado no edital.