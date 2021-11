Prefeitura de São Paulo lança versão eletrônica de identidade para pets

Por Samara Matos, na redação

A prefeitura de São Paulo lançou no dia 13 de novembro uma versão eletrônica do Registro Geral do Animal (RGA) para os pets dos municípios. O documento está disponível a partir do dia 15 e será mais moderno e atrativo para os tutores. Em suma, a identificação é obrigatória na cidade desde 2001 e é emitida online, gratuitamente. O documento, timbrado e numerado, apresenta, além dos dados do animal, informações sobre o tutor.

De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, a cidade de São Paulo busca fortalecer a política pública de proteção animal para atender às demandas da população e facilitar o acesso a elas.

O serviço oferecido pela Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal éstico (Cosap) funciona como uma carteira de identidade para bichos de estimação e é emitido para cães e gatos com idade superior a três meses. O animal registrado recebe uma plaqueta com o número do registro correspondente e deve usá-la permanentemente presa à coleira.