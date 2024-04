Prefeitura de Taboão abre 182 vagas em concurso com salários de até R$ 5,1 mil

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra anuncia a abertura de um concurso público que oferece 182 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Uma oportunidade ímpar para quem deseja fazer parte do quadro de funcionários municipais, com salários atrativos que variam de R$ 1.346,52 a R$ 5.149,20, conforme o cargo ocupado.

Os interessados em participar do concurso devem se apressar, pois as inscrições estão abertas até o dia 6 de maio de 2024. Para garantir a sua candidatura, visite o site da Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP), entidade responsável pela organização do processo seletivo. As taxas de inscrição variam entre R$ 55,00 e R$ 110,00, a depender do nível do cargo desejado.

O concurso será realizado em três datas distintas: 18 e 19 de maio e 9 de junho de 2024. Será um processo seletivo composto por provas, cujos detalhes serão fornecidos em breve pela ABCP a todos os candidatos inscritos.

Independentemente do seu nível educacional, há chances compatíveis com sua formação:

Nível Fundamental: Agente de controle e vetores de zoonoses, ajudante geral, assistente de desenvolvimento escolar, entre outros.

Nível Médio: Agente de trânsito, assistente administrativo, auxiliar de classe, cuidador social, entre outros.

Nível Superior: Advogado, analista em gestão municipal, arquiteto, contador, diversas especialidades de professores e médico do trabalho.

As remunerações e os requisitos específicos para cada vaga podem ser verificados no edital do concurso, disponível no site da ABCP.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, a critério da Prefeitura de Taboão da Serra. Não perca essa oportunidade única de contribuir significativamente para o desenvolvimento de sua cidade e garantir uma posição de destaque no serviço público municipal.