Prefeitura de Taboão convoca transportes escolares e taxistas para vistoria veicular obrigatória

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM), convoca condutores de vans escolares e de táxis, além do transporte complementar que operam no município, para a vistoria veicular obrigatória, a ser realizada entre os dias 18 de janeiro e 31 de março de 2021. O agendamento da inspeção veicular 2021 deve ser através do site www.taboao.cobrasin.com.br basta clicar no ícone “vistoria veicular” e preencher as informações em “Agendar Nova Vistoria”.

Na vistoria, os agentes irão avaliar, dentre outros itens, os sistemas de iluminação, freios, direção, eixos, suspensão, pneus, rodas.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê, nos artigos 135 e 136, a realização de inspeção veicular como requisito para exercer o transporte individual ou coletivo de passageiros. Vale ressaltar que, conduzir o veículo sem portar a autorização é infração grave, com multa, pontuação na carteira e retenção do veículo. Afinal, a vistoria tem o objetivo de garantir mais segurança ao condutor e passageiros do veículo

SERVIÇO

Departamento de Trânsito de Taboão da Serra – DEPTRAN

Rua Nicolino Bentivegna, 90, Jardim Bontempo, Taboão da Serra/SP

Telefone: (11) 4787-3610/3620

Email: [email protected]

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h