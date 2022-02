Prefeitura de Taboão cria novo ponto de testagem rápida de Covid-19 no Ginásio Zé do Feijão

Direto da PMTS

O Ginásio Zé do Feijão, no Jardim Roberto, será o segundo ponto de testagem da covid-19 da Prefeitura de Taboão da Serra. A partir de terça-feira (08), pessoas que estiverem há, pelo menos, cinco dias com sintomas do vírus ou de gripe, poderão fazer o exame. O resultado sai em poucos minutos.

O atendimento no Ginásio Zé do Feijão para a realização do teste rápido será de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, exceto em dias de feriados e ponto facultativo.

De acordo com o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, os principais sintomas são: febre; tosse; coriza; dor de garganta; dificuldade para respirar; perda de olfato (anosmia); alteração do paladar (ageusia); distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia); cansaço (astenia); diminuição do apetite (hiporexia) e dispnéia (falta de ar).

Para realizar o teste é necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de endereço e Cartão do SUS.

Serviços:

Testes rápidos de Covid -19

Locais:

Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção

Ginásio Zé do Feijão – Estrada Kizaemon Takeuti, 1950, Jardim Roberto

Atendimento: de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 9h às 16h.

Necessário estar com sintomas há ,pelo menos, cinco dias e apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço e cartão do SUS