Prefeitura de Taboão da Serra abre concurso público para contratação de 120 professores

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUC) abriu o Concurso Público 002/2022, que possibilitará a contratação de 120 Professores de Educação Básica (PEB I).

Seis vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e ainda será formado um cadastro reserva para futuras oportunidades. É necessário ter licenciatura plena em Pedagogia.

Em 20/05, o prefeito Aprígio assinou o Decreto Municipal nº 60/2022, que aprovou o reajuste anual de 10,16% para servidores públicos. E acompanhado de dois Projetos de Lei Complementar conquistados em conjunto com a Câmara Municipal, a atual gestão conseguiu garantir o piso salarial mais alto da região, no valor de R$ 3.177,26 por 30 horas semanais.

“Inclusive, o piso salarial de São Paulo é menor que o nosso e isso é extremamente gratificante. Eu tinha professores da rede que tinham saído e agora com o concurso em aberto, querem voltar”, afirmou Dirce Takano, secretária de Educação, Ciência e Tecnologia.

Segundo o prefeito Aprígio, a contratação de profissionais capacitados contribuirá para ainda mais melhorias da educação básica no município. “Uma de nossas prioridades é investir na instrução dos taboanenses e garantir um ensino de qualidade desde os primeiros anos de formação. A contratação de professores contribuirá para atingir estes objetivos”.

Os profissionais interessados devem se inscrever através do site https://abcp.selecao.net.br/ até as 23h59 do dia 27/06. Após a inscrição, será gerado um boleto no valor de R$ 80,00 que deve ser pago em qualquer agência bancária, internet banking ou casas lotéricas até 28/06.

A data prevista para aplicação da prova objetiva é 10/07 e os locais e horários serão divulgados no Edital de Convocação. O candidato deve comparecer no local da prova com 15 minutos de antecedência, levando cartão de convocação, caneta azul ou preta em material transparente e documento oficial com foto. Não serão aceitas versões digitais ou fotos de documentos.

Para conferir todas as informações na íntegra, basta acessar o edital do Concurso Público 002/2022.

Serviço:

Concurso Público 002/2022

Professores de Educação Básica (PEB I)Inscrições de 18/05 até às 23:59 do dia 27/06

Taxa de Inscrição: R$80,00 – https://abcp.selecao.net.br/

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUC)

Rua Nicolino Bentivegna, 87, Jardim Bontempo

(11) 4788-5822

seduc@taboaodaserra.sp.gov.br